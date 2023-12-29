Samanyolu Haber /Dünya / Google, kullanıcılarına 5 milyar dolar tazminat ödeyecek /29 Aralık 2023 11:46

Google, kullanıcılarına 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

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BBC‘nin haberine göre, Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Google’ın kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mahkeme Başkanı Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Amerikan teknoloji şirketi Google’ın davacılara 5 milyar dolar tazminat ödeyeceğini söyledi.

Dava, 2020’de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome’da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam ettiği iddiasıyla açılmıştı.

Google Sözcüsü Jose Castaneda, söz konusu iddiaları reddederken yasal yollarla kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını kaydetmişti.

Castaneda, Chrome’daki gizli modun tarayıcı veya cihaza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunduğuna ancak her yeni gizli sekme açıldığındaysa web sitelerinin tarama faaliyetleri hakkında bilgi toplayabildiğini savunmuştu.

Hakim Rogers, Google’ın geçen yıl davanın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti.

Google, aralık başında da Android uygulama mağazası Google Play Store’a karşı rekabeti bastırdığı suçlamasıyla hakkında açılan antitröst davasında, 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
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