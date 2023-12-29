Samanyolu Haber /Gündem / Bulgaristan ve Romanya Hava ve denizden Schengen bölgesine katılacak /29 Aralık 2023 12:04

Bulgaristan ve Romanya Hava ve denizden Schengen bölgesine katılacak

Bulgaristan ve Romanya, Mart'ta kısmen Schengen bölgesine katılacak: Hava ve deniz yolu için anlaşma sağlandı, kara sınırlarıyla ilgili görüşmeler sürecek

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Bulgaristan ve Romanya"nin Mart ayından itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kismen katılması için anlaşma sağlandı. Hava ve deniz yolu için anlaşma sağlanırken, iki ülkenin kara sınırlarının da Schengen bölgesine açılabilmesi için yapılan görüşmeler gelecek yıl devam edecek.

Avusturya, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine dahil olmasına karşı çıkıyordu. Ancak Viyana yönetimi sonunda, iki Balkan ülkesinin kısmen Schengen bölgesine katılmasını kabul etti.

400 milyon kişiye serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesinde halen 27 ülke bulunuyor.

2007'de AB'ye üye olan Romanya ve Bulgaristan, 10 yıldan uzun süredir Schengen bölgesine girmeye çalışıyor.


Bu iki ülke tam olarak Schengen bölgesine girerse, AB üyesi olup da bu bölgeye girmeyen iki ülke İrlanda ve Kıbrıs Cumhuriyeti olacak.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu Facebook hesabında yaptığı paylaşımda "Romanya, 13 yıl sonra nihayet Schengen'e girecek! Bu konuda siyasi anlaşmaya vardık" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov da, kabine toplantısında anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Avusturyalı yetkililer ise sadece müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Ülkede iktidardaki Halk Partisi, halen kamuoyu yoklamalarında önde görünen aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin baskısıyla, göç alanında sert bir tutum benimsemişti.

Avusturya geçen yıl, Schengen bölgesinin genişlemesini veto etmiş ancak daha sonra, kara sınırlarının açılmasından önce "Havadan Schengen" fikrini ortaya atmıştı.

Viyana yönetimi, Brüksel'in AB'nin dış sınırlarını koruma önlemlerini alması durumunda, Bulgaristan ve Romanya'dan hava seyahatleri konusundaki kuralların yumuşatılmasına hazır olduğunu açıklamıştı.
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