Bulgaristan ve Romanya Hava ve denizden Schengen bölgesine katılacak

Bulgaristan ve Romanya"nin Mart ayından itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kismen katılması için anlaşma sağlandı. Hava ve deniz yolu için anlaşma sağlanırken, iki ülkenin kara sınırlarının da Schengen bölgesine açılabilmesi için yapılan görüşmeler gelecek yıl devam edecek.





Avusturya, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine dahil olmasına karşı çıkıyordu. Ancak Viyana yönetimi sonunda, iki Balkan ülkesinin kısmen Schengen bölgesine katılmasını kabul etti.





400 milyon kişiye serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesinde halen 27 ülke bulunuyor.





2007'de AB'ye üye olan Romanya ve Bulgaristan, 10 yıldan uzun süredir Schengen bölgesine girmeye çalışıyor.









Bu iki ülke tam olarak Schengen bölgesine girerse, AB üyesi olup da bu bölgeye girmeyen iki ülke İrlanda ve Kıbrıs Cumhuriyeti olacak.