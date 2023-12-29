32 kişiye IŞİD gözaltısı

Eylem hazırlığındaki IŞİD’li Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel El-Şuveyşi, Ebu Leys kod adlı Mohammed Hilaf Ibrahim ile Abdullah El Cumeyli İyheb Eşani’yi ve irtibatlı oldukları 29 kişi yakalandı.







ORTAK OPERASYON

Cumhuriyet'te yer alan habere göre MİT, IŞİD'in Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel EL-Şuveyşi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.





Micbel EL-Şuveyşi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve İyheb Elani’nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.







Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.





İTİRAF ETTİLER

Micbel EL-Şuveyşi, Mohammed Hilaf Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde; IŞİD’e katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de IŞİD bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye'de IŞİD adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.





Operasyon neticesinde IŞİD adına Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu’nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.