Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU AfD ile işbirliği iddiasını reddetti

Alman Devlet Televizyonu ZDF’e konuşan Linnemann, “Nerede ve hangi alanda olursa olsun, AfD ile iş birliği de yok, koalisyon da yok” diyerek son noktayı koydu. AfD ile muhafazakâr kanat arasında baştan beri bir ‘güvenlik duvarı’ bulunduğunun altını çizen Linnemann, “Bu duvarı koruyacağız” dedi. Sonbaharda eyalet seçimlerinin yapılacağı Brandenburg’da CDU teşkilatı da AfD ile iş birliği yapılmayacağını ilan etti. CDU Brandenburg Teşkilatı Genel Sekreteri Gordon Hoffmann, “Ülkemizdeki kurumların ve toplumumuzun güçlendirilmesi gibi bir politikası olmayan AfD ile iş birliği yapmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı. AfD’nin Onursal Başkanı Alexander Gauland ise partisinin tek olası koalisyon ortağının CDU olduğunu söyledi. Bavyera Radyosu’na konuşan Gauland, “CDU ‘güvenlik duvarını’ kaldırıp bizimle iş birliği yapmalı” dedi.







‘TOPLUMU PARÇALAMAK İSTİYOR’

SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil da AfD’nin özgürlükçü demokrasi için çok tehlikeli bir parti olduğunu söyledi. Klingbeil, “AfD ülkemizi, toplumumuzu bölüp parçalamak istiyor. İnsanları birbirine düşürecek içerikte bir politika peşinde. Buna fırsat vermemeliyiz. Bu partiye karşı kararlı bir biçimde mücadele vermeliyiz. Bana göre kim AfD’de sorumluluk üstlenmek ve milletvekili adayı olmak istiyorsa, kesinlikle aşırı sağcıdır” dedi.