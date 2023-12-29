Samanyolu Haber /Gündem / Herson bölgesinde İngiliz askeri uzmanların vurulduğu iddiası /29 Aralık 2023 12:32

Herson bölgesinde İngiliz askeri uzmanların vurulduğu iddiası

Rus silahlı kuvvetleri, Amerikan Patriot uçaksavar füze sistemini taşıyan bir Ukrayna trenini vurduğu iddia edildi .

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Military Business Telegram kanalının iddiasına göre Rus silahlı kuvvetleri, Amerikan Patriot uçaksavar füze sistemini taşıyan bir Ukrayna trenini vurdu.

Aynı habere göre, saldırı sonucunda 4'ü İngiltere'den gelen askeri eğitmenlerin de aralarında bulunduğu 40'a yakın asker ve uzman öldürüldü.

Patriot Hava Savunma kompleksi Herson'dan cephenin başka bir sektörüne taşınması planlanıyordu. Bu esnada Rus ordusu Ukrayna trenini vurdu. Ayrıca haberde saldırının sadece askeri trende değil, Ukraynalı askerler ve yabancı askeri eğitmenlerin geçici konaklama noktasına da yapıldığı kaydedildi. Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı, Rusya Savunma Bakanlığı iddialar hakkında yorum yapmadı.

Military Business Telegram Kanalının ismini açıklamadığı kaynakları, trene yapılan saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı için ağır bir olay olduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi video mesajı kaydetmeye zorladığını iddia etti.

Daha önce, Rus Su-25SM bombardıman uçaklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Krasnolimansk yönündeki piyade birliklerine ve savunma kalelerine saldırdığı açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre uçuş son derece alçak bir irtifada ve 900 km/saat hızla gerçekleşti. Güdümlü füzeler savunma sistemlerinin tespit edemediği bir yörünge boyunca ateşlendi.
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