Nuri Şahin, Antalyaspor'dan ayrıldı, Borussia Dortmund'a transfer oldu

Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, birikmiş alacaklarını bırakarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer oldu.





Borussia Dortmund ile yapılan anlaşmaya göre Nuri Şahin, Bundesliga'nın ikinci yarısında yardımcı antrenörlük yapacak. Şahin, bu dönemde pro lisans eğitimini tamamlayacak.





Nuri Şahin, pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra Borussia Dortmund'ta birinci adamlığa getirilecek. Şahin, Alman devinde 4 yıl boyunca teknik direktörlük yapacak.





Antalyaspor ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için kırmızı-beyazlılarda birikmiş alacaklarını bırakacak. Şahin ayrıca ayrılmak için Antalyaspor'a bir miktar para verecek.





Nuri Şahin'in Antalyaspor'daki yardımcısı Marcelo Lins Martin de sezon başında Dortmund'a gitmişti.