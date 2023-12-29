G7'den Putin'i çok kızdıracak hamle: Rusya'nın 300 milyar dolarlık varlığına el konulacak

G7 ülkelerinin liderleri şubat ayında bir araya geldiklerinde Rusya'nın 300 milyar dolar büyüklüğündeki dondurulmuş varlıklarına el koymalarına olanak sağlayacak yeni bir yasal formül hakkında görüşecekler.







Haber, konuya yakın olan iki kaynağın ve bir İngiliz yetkilinin dün verdikleri bilgiye dayandırıldı.





Üç kaynağın verdiği bilgiye göre, ABD'li ve İngiliz yetkililer Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma çabalarını son aylarda hızlandırdılar.





ABD'li ve İngiliz yetkililer, G7 ülkelerinin Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümüne denk gelecek şubattaki toplantıda daha güçlü bir açıklama yapmayı kabul etmelerini umduklarını söylediler.





ABD'DE UKRAYNA YARDIMI TARTIŞMASI

Öte yandan, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave bir yardım gönderme isteğine karşı çıkıyorlar.





ABD'li yetkililer, yardım gönderilmemesi durumunda Ukrayna savaşında vahim sonuçlar olabileceği uyarısını yapıyorlar.





İngiltere, Japonya ve Kanada'nın desteğini alan ABD'nin G7 bünyesindeki çalışma gruplarının ülke liderleri için seçenekler geliştirmeleri önerisinde bulunduğunu söyleyen kaynaklar, yine de şubat sonunda gerçekleşecek toplantıda dondurulan varlıklara ilişkin "bir duyuru" beklenmemesi gerektiğini belirttiler.





İki kaynak henüz herhangi bir karar alınmadığını ve ABD ile İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülkenin varlıklara el koyacak yetkileri sağlayabilmek için mevzuat değişikliğine gitmeleri gerekeceğini söylediler.







'RUSYA 400 MİLYAR DOLARI AŞAN HASARA NEDEN OLDU'

G7 ülkelerinin liderleri uzun süredir Rusya'nın uluslararası hukuk uyarınca Ukrayna'daki savaşı bitirmek ve yol açtığı hasar için ödeme yapmak zorunda olduğunu belirtiyorlar. Dünya Bankası'na göre, Rusya'nın yol açtığı hasar hâlihazırda 400 milyar doları aşıyor.





Kaynaklardan biri, diğer ülkeleri bu adıma katılmaya ikna etmek de dahil olmak üzere hâlâ yapılacak çok şey olduğunu söyledi.





Kaynak, "Bu (adımın), etkili olabilmesi için uluslararası toplumun kollektif şekilde hareket etmesi gerek" dedi ve bazı ülkelerin yalnızca tüm Avrupalı ülkeler katılırsa uygulamaya katılacağını ekledi.





Financial Times'ın haberinde 2024'te G7 başkanlığını devralacak olan İtalya da dahil olmak üzere bazı ülkelerin bu adımın finansal istikrar açısından etkileri ve Rusya'nın misilleme olarak atabileceği adımlar hakkında endişe duydukları ifade edildi.





Rusya, daha önce varlıklarına el koyan ülkelere karşılık vereceğini açıklamıştı.