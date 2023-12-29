Samanyolu Haber /Dünya / G7'den Putin'i çok kızdıracak hamle: Rusya'nın 300 milyar dolarlık varlığına el konulacak /29 Aralık 2023 13:02

G7'den Putin'i çok kızdıracak hamle: Rusya'nın 300 milyar dolarlık varlığına el konulacak

G7 ülkelerinin liderleri Rusya'nın 300 milyar dolar büyüklüğündeki dondurulmuş varlıklarına el koymak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

G7 ülkelerinin liderleri şubat ayında bir araya geldiklerinde Rusya'nın 300 milyar dolar büyüklüğündeki dondurulmuş varlıklarına el koymalarına olanak sağlayacak yeni bir yasal formül hakkında görüşecekler.

Haber, konuya yakın olan iki kaynağın ve bir İngiliz yetkilinin dün verdikleri bilgiye dayandırıldı.

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre, ABD'li ve İngiliz yetkililer Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma çabalarını son aylarda hızlandırdılar.

ABD'li ve İngiliz yetkililer, G7 ülkelerinin Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümüne denk gelecek şubattaki toplantıda daha güçlü bir açıklama yapmayı kabul etmelerini umduklarını söylediler.

ABD'DE UKRAYNA YARDIMI TARTIŞMASI
Öte yandan, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave bir yardım gönderme isteğine karşı çıkıyorlar.

ABD'li yetkililer, yardım gönderilmemesi durumunda Ukrayna savaşında vahim sonuçlar olabileceği uyarısını yapıyorlar.

İngiltere, Japonya ve Kanada'nın desteğini alan ABD'nin G7 bünyesindeki çalışma gruplarının ülke liderleri için seçenekler geliştirmeleri önerisinde bulunduğunu söyleyen kaynaklar, yine de şubat sonunda gerçekleşecek toplantıda dondurulan varlıklara ilişkin "bir duyuru" beklenmemesi gerektiğini belirttiler.

İki kaynak henüz herhangi bir karar alınmadığını ve ABD ile İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülkenin varlıklara el koyacak yetkileri sağlayabilmek için mevzuat değişikliğine gitmeleri gerekeceğini söylediler.

'RUSYA 400 MİLYAR DOLARI AŞAN HASARA NEDEN OLDU'
G7 ülkelerinin liderleri uzun süredir Rusya'nın uluslararası hukuk uyarınca Ukrayna'daki savaşı bitirmek ve yol açtığı hasar için ödeme yapmak zorunda olduğunu belirtiyorlar. Dünya Bankası'na göre, Rusya'nın yol açtığı hasar hâlihazırda 400 milyar doları aşıyor.

Kaynaklardan biri, diğer ülkeleri bu adıma katılmaya ikna etmek de dahil olmak üzere hâlâ yapılacak çok şey olduğunu söyledi.

Kaynak, "Bu (adımın), etkili olabilmesi için uluslararası toplumun kollektif şekilde hareket etmesi gerek" dedi ve bazı ülkelerin yalnızca tüm Avrupalı ülkeler katılırsa uygulamaya katılacağını ekledi.

Financial Times'ın haberinde 2024'te G7 başkanlığını devralacak olan İtalya da dahil olmak üzere bazı ülkelerin bu adımın finansal istikrar açısından etkileri ve Rusya'nın misilleme olarak atabileceği adımlar hakkında endişe duydukları ifade edildi.

Rusya, daha önce varlıklarına el koyan ülkelere karşılık vereceğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber G7'den Putin'i çok kızdıracak hamle: Rusya'nın 300 milyar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:48