Warner Bros. Discovery, BluTV’yi satın aldı

BluTV, yayın hayatına başladığı 2016 yılından beri, orijinal içeriklerine ve içerik kütüphanesine verdiği önem sayesinde güçlü bir büyüme ivmesi çizerek, 10 bin saatten fazla yerel ve uluslararası dizi ve filmi izleyicilerine sunuyor.





Stratejik ortaklığın bir parçası olarak, 2021'den itibaren BluTV aboneleri, Discovery Channel, TLC, DMAX ve ID gibi Warner Bros. Discovery'nin ikonik markalarının içeriklerine discovery+ sekmesinden ulaşabiliyorlar ve Eurosport 1 ve 2 canlı TV kanalları ile sporun keyfini çıkarabiliyorlar.





Bu yılın Şubat ayında, WBD ve BluTV, stratejik ortaklıklarını kuvvetlendirerek HBO kütüphanesi ve çocuk kanalları Cartoon Network ile Cartoonito aracılığıyla BluTV izleyicilerine, The Last of Us, Game of Thrones, Sex and the City ve Tom & Jerry gibi dünyaca ünlü içerikleri sunmaya başladı.





Warner Bros. Discovery CEE, MENA ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cook konuyla ilgili olarak; “Önümüzdeki yeni dönem için heyecanlıyız. Türkiye 20 yıldan uzun bir süredir bizim için önemli bir yatırım alanı ve BluTV’nin satınalınması ülkenin ilk yerli abonelikli video platformunu, portfolyomuza dahil ediyor. İlgi çekici Türkçe içeriği ile Warner Bros. Discovery'nin en iyi uluslararası dizi ve programlarından oluşan geniş yelpazenin birleşimi, yerel anlamda başarıyı yakalamak için eşsiz bir formül sunuyor. Birlikte, Türk izleyicilere en cazip izleme deneyimini sunuyor aynı zamanda Türkçe içeriğe erişimi küresel anlamda genişletiyoruz” dedi.





"En başarılı yerel hikayelerimizi dünya ile buluşturacağız"

BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz ise şunları söyledi: "BluTV olarak 2021 yılında Discovery Inc. ile başlayan stratejik ortaklığımızın, bugün Warner Bros. Discovery markalarından biri olmamızla sonuçlanmasından çok mutluyuz. Türkiye’nin lider yerli abonelikli video platformu olarak, ilk günden beri istikrarlı yükselişimizin, bizi dünyanın en büyük medya şirketlerinden birinin parçası haline getirdiği için gururluyuz. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar izleyicimize sunduğumuz en iyi yerel hikayeleri, dünyanın en iyi yabancı içerikleri ile harmanlayıp Türkiye'nin en güçlü dijital platform kütüphanesini oluşturacak ve en başarılı yerel hikayelerimizi dünya ile buluşturacağız.”