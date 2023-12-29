Samanyolu Haber /Dünya / 'Covid-19 nüfusu azaltma planının parçası': Japon bilim insanından korkutan açıklama /29 Aralık 2023 13:27

'Covid-19 nüfusu azaltma planının parçası': Japon bilim insanından korkutan açıklama

Japon bilim insanları Covid-19 varyantlarının insan yapımı olduğuna ilişkin kanıta ulaştıklarını paylaştı. Bilim insanları, varyantların nüfus azaltma planının bir parçası olarak kasıtlı olarak piyasaya sürüldüğünü iddia etti.

SHABER3.COM

Ağustos 2023'te yayımlanan, Japonya Kyoto Üniversitesi'nden ve Japonya Osaka Tıp Üniversitesi Japon virolog Profesörler Atsuşi Tanaka ve Takayuki Miyazawa tarafından yürütülen çalışmada, Çin kaynaklı korona virüsünün insanları kontrol etmek için kullanıldığını ileri sürdü.

Yeniçağ'ın aktardığına göre, daha sonra "SARS-CoV-2'nin Omicron varyantındaki mutasyonların evrim sürecindeki doğal olmayan yapısı ve kasıtlı olarak mutasyon olasılığı" başlıklı yirmi beş sayfalık bir makalede yayımlandı.

DOĞAL YOLLA OLUŞMASI İMKANSIZ
Japon bilim insanları çalışmalarında doğal olarak ortaya çıkması mümkün olmayan yaklaşık yüz ayrı Omicron alt değişkeni tespit ettiklerini bildirdi. Bu bağlamda, "Öte yandan, eğer reversiyon mutasyonları bu izolatların her birinin Wuhan tipinden farklı bir aminoasite sahip olmasına neden olmuşsa da, bu izolatlar astronomik sayıda izolat incelenerek tespit edilebilir. Ancak bu virüsün incelenen astronomik sayılardan ziyade dizili tam genomların sayısında (sınırlı sayıda) tespit edildi. Bu mutasyonların çoğunun eşanlamlı mutasyonlar olmadan meydana gelmesi, bunların hiçbirinin doğadaki tesadüfi deneme yanılma mutasyonları sonucu ortaya çıkmadığını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Covid-19 nüfusu azaltma planının parçası': Japon bilim... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:42