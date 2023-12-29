‘2023’ün En Yolsuz Kişisi Kim?’ sorusunun cevabı açıklandı: En çok oyu Erdoğan aldı

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), 2023’ün en ‘yolsuz’ kişisi seçildi





Adaylar arasında Türkiye’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı . OCCRP’nin internet sitesinde yapılan oylama ile belirlenen sıralamada en çok oyu Türkiye’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı









İnternet oylamasına rağmen kuruluş değerlendirme kurulu tarafından Guatemala Başsavcısı María Consuelo Porras'ı 2023’ün en ‘yolsuz’ kişisi seçildi.









OCCRP jürisi, Porras'ı bu yılın en yolsuz kişisi olarak adlandırma kararının, onun servetini yaygın yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı kartelleriyle olan bağları sayesinde elde eden sağcı bir siyasi eliti koruduğu gerçeğine dayandığını açıkladı. Bu nüfuzlu yetkililer ve işadamları, büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığına, insan kaçakçılığına ve yabancı şirketlerden rüşvet toplamaya bulaşmışlardır.





“Porras'ın misyonu Guatemala'nın yozlaşmış liderlerinin iktidarda kalmasını sağlamaktı.”









Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), 2012 yılından bu yana, organize suç ve yolsuzluk yoluyla dünyaya zarar vermek için en çok çaba gösterenleri onurlandıran "Yılın Kişisi" ödülünü düzenliyor.

Bu 2023 Porras, OCCRP'nin yarışmaya başlamasından bu yana ödülü alan ilk kadın oldu.



















