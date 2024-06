Beş ilde yangın!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen ve 20 saat süren orman yangını kontrol altına alındı. Ardından gelen bilgilere göre gün içinde 5 farklı ilde daha orman yangını meydana geldi.



Balıkesir Ayvalık, Bursa İznik ve Uşak'taki yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken Manisa Soma ve İzmir Karaburun ve Urla'daki yangınların kontrol altına alındığı aktarıldı.



URLA VE KARABURUN'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi.



Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı. Ekiplerin her iki yangını kontrol altına aldığı bildirildi.



MANİSA

Manisa'nın Soma ilçesi Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.



Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.



Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.



Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan yangın kontrol altına alındı.



UŞAK

Uşak'ta dün akşam saatlerinde tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.



Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda dün saat 18.30 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahalede 28 saat geride kaldı.



Yangına gün boyunca 4 helikopter, karadan 157 araç ve çok sayıda ekiple müdahale edildi. Uşak Vali Vekili Önder Can, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı tahliye edilen 26 hanenin sahipleri, alevlerin sıçrama tehlikesinin ortadan kalkmasıyla evlerine döndü.



Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı, karadan çalışmalara ise devam ediliyor.



Akbulak köyü yakınlarında, dün tarım arazileri ile ormanlık alanda yangın çıkmış, Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.



Ekiplerin karadan gece boyu süren müdahalesine havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek vermişti.



İZNİK

Bursa’nın İznik ilçesinde belediyenin çöp döküm alanı yanında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesine rağman yangın rüzgarın etkisiyle hızlı büyüyor.



İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi mevkiinde saat 18.00 sıralarında İznik Belediyesi çöp döküm transfer alanı yanında yangın çıktı.