Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş, Kayseri'de 1 puana razı oldu: 0-0 /12 Şubat 2024 22:47

Beşiktaş, Kayseri'de 1 puana razı oldu: 0-0

Süper Lig 25. hafta kapanış mücadelesinde, Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Fazla pozisyonun yaşanmadığı maçtan iki ekip de 1'er puanla ayrıldı ve 17 yıl sonra ilk kez iki ekip arasındaki bir mücadele golsüz tamamlandı.

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Süper Lig 25. haftasında, Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, yeni transferlerinin sahne aldığı maçta beklentilerin altında kaldı ve 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Ligde son olarak Trabzonspor'u yenerek üçüncülük yarışında önemli bir zafer elde eden Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al Musrati gibi yeni transferleriyle puan aradı.

İlk yarıda iki takım da temkinli bir görüntü sergilerken, ikinci yarıda da farklı bir durum meydana gelmedi. Beşiktaş maçı sadece 1 isabetli şutla tamamlarken, ev sahibi Kayserispor, maçın son 10 dakikasında kurduğu baskıda kaleci Mert Günok'u geçmeyi başaramadı.

Kayseri'de 0-0 berabere sona eren maçın ardından, Beşiktaş 40, Kayserispor 29 puana ulaştı. Sarı kırmızılılar ligde bir sonraki maçında Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş ise, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ YİNE GOL ATAMADI

İki takım arasında, 17 yıl sonra ilk kez bir mücadele golsüz sona ererken, Kayserispor 9 maç sonra kalesini gole kapattı ve galibiyet hasreti de 10 maça çıktı.

Öte yandan, Beşiktaş ligde oynadığı son 5 maçın dördüncüsünü de gol atamadan tamamladı.

    Stat: RHG Enertürk Enerji
    Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
    Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek (Dk. 75 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov (Dk. 63 Ali Karimi), Morte, Nazon
    Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov (Dk. 82 Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka (Dk. 82 Rebic), Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Dk. 66 Al Musrati)
    Sarı kartlar: Dk. 41 Bourabia, Dk. 62 Gökhan Sazdağı, Dk. 89 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)
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