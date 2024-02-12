Erdoğan’a 4 zor soru: Sıfırlanan paralardan seçim hilelerine…

Bold Medya'da yer alan habere göre Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.



Erdoğan ve ailesinin adı son 10 yılda bir çok yolsuzluk iddiasına karışmıştı.



Yılmaz’ın ilk sorusu 17-25 Aralık soruşmaları dosyalarında ortaya çıkan ses kaydı ile ilgili.



Oğlu Bilal Erdoğan ile konuşan Erdoğan’ın paraları sıfırlama konuşması yıllardır gündemden düşmüyor.



Yılmaz’ın ikinci sorusunun konusu da 15 Temmuz. Yılmaz, Erdoğan’a neden 15 Temmuz resmi söylemlerindeki çelişkilere sessiz kaldığını sordu.



Yılmaz’ın diğer 2 sorusu ise deprem bölgesindeki imkansızlıklar ve her seçim ortaya atılan ‘hile’ iddialarıyla ilgili.



Yılmaz’ın paylaşımı şöyle: “17-25 Aralık’ta sıfırlanan paraları soruşturmaları sırasında ortaya çıkan 4 sorum var.



1) 17/25 Aralık’ta sıfırlanan paralara ne oldu?

2) 15 Temmuz sorularından neden kaçıyorsun?

3) Depremde bir oda bulamayanları görünce 1100 odalı sarayda yaşamak nasıl bir şey?

4) Seçim sisteminin hileli olmadığını ispat edebilir misin?”