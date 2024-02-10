Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Show yıllar sonra geri dönüyor! /10 Şubat 2024 13:52

Beyaz Show yıllar sonra geri dönüyor!

Beyaz Show'un ekrana geri döneceği iddialarına son noktayı Beyazıt Öztürk koydu. Öztürk, Beyaz Show'un geri döneceğini doğrularken formatla ilgili de bilgi verdi.

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Beyaz Show'un geri döneceği iddiası aylardır konuşulmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "Beyaz Show dönüyor" açıklamasının ardından programının sunucusu Beyazıt Öztürk de müjdeyi verdi.

Önceki gün bir mekan çıkında Aramızda Kalmasın programının sorularını yanıtlayan Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı.

Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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