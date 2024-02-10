Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yıllar sonra bir ilk /10 Şubat 2024 13:57

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yıllar sonra bir ilk

Özellikle futbol arenasında aralarında çekişme bulunan Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında uzun süre sonra ilk kez oyuncu değişimi olmak üzere... Trabzonspor'dan ayrılan milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürüldü.

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Trabzonspor’un milli boksörü Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere. 66 kiloda dövüşen milli sporcu kendi kategorisinde dünyanın en iyi sporcusu olarak kabul ediliyor.

26 yaşındaki Sürmeneli, 2020 yılında Olimpiyat Şampiyonu 2019 ve 2022 yıllarında ise Dünya Şampiyonu olmuştu.

Türkiye’nin boks dalındaki en başarılı sporcularından biri olan Busenaz Sürmeneli, geçtiğimiz yılda Mustafa Koç Spor Ödülü’ne layık görülmüştü.

'YENİ BİR YOLCULUĞA ADIM ATMA ZAMANI'

Sürmeneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlayayım, benim için artık yeni bir yolculuğa adım atma zamanı. Uzun yıllardır arması altında mücadele ettiğim Trabzonspor'dan ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sürmeli'nin Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu bildirildi.
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