Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu, "Refah" planı için orduya emir verdi /10 Şubat 2024 14:06

Netanyahu, "Refah" planı için orduya emir verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'taki sivillerin tahliyesi için orduya emir verdi. Refah'ta büyük bir operasyona ihtiyaç duyulduğunu kaydeden İsrail Başbakanı, Gazze halkının sığındığı son bölge olan Refah'taki sivillerin tahliye edilmesi ve geriye kalan Hamas güçlerini yenilgiye uğratmak için orduya "ikili bir plan hazırlama" talimatı verdiğini söyledi. ABD, İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1,4 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki dört taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edildi.

Gazze'nin güneyindeki yoğun operasyonların sivillerin buradan çıkarılmasını gerektirdiği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun "İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği" aktarıldı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE 28 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti. Netanyahu, orduya Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırı hazırlığı talimatı verdiğini açıklamıştı. İsrail, Gazze'nin güneyinde bir milyondan fazla sivilin sığındığı Refah'a hava saldırıları düzenlemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivil nüfusun sığındığı Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netanyahu, "Refah" planı için orduya emir verdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:01