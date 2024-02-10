Yanan ormana, fidan yerine 3 lüks otel diktiler!

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi’ndeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda 15 Temmuz 2007’de yangın çıktı. Yangın sonucunda 250 hektar orman alanı ile 30 hektara yakın tarım arazisi ve zeytinlik yok oldu.



Dönemin Muğla Orman Bölge Müdürü ve eski AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, “Ormanlık alanlar ve imar yerleri belli. Kesinlikle iddia ediyorum ki yanan yerler ne 2B kapsamında olacak ne de imara açılacak. Ekim ayında ilk yağmurlarla birlikte tohumlama ve fidan dikimi yaparak yeşillendireceğiz” ifadelerini kullandı.



Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre yanan arazinin bir bölümü ranta açıldı. Bölgede 2012 yılında La Blanche Island, 2016’da Titanic Deluxe Bodrum ve 2018 yılında da Lujo Bodrum adlı lüks oteller açıldı.



25 BİN METREKARE ARAZİ



Tapu kayıtlarında orman alanı olarak görünen 25 bin metrekarelik komşu Hazine arazisini Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsis eden Lujo’nun sahibi Serkoç Otelcilik, turistik tesis görünümlü 28 villa inşa etmeye başladı.



Büyüklükleri 580 ile 680 metekare arasında değişen deniz manzaralı lüks konutlarda balkonda jakuzi ve güneş yatağı, Isıtılmış özel havuz, özel güneşlenme alanı yer alıyor.



TURİZM ALANI OLARAK TAHSİS EDİLDİ



Lujo Otel İdari İşler Müdürü Necmettin Bozan şunları söyledi: ‘‘Bu arazi 25 bin metrekare ve Orman Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na turizm alanı olarak tahsis edildi. Biz de 2021 yılında burayı tahsis olarak aldık. 2022 yılında bölgedeki çıkan büyük yangınlar nedeniyle projeyi ertelemiştik. Ardından Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milas Belediyesi’nden inşaat ruhsatlarını ve tüm izinleri alarak projeye başladık.’’



KOMŞU PROJE DE YAVRULADI



Villa inşaatlarının devam ettiği Lujo Hotel’in komşusu olan La Blanche Island adlı otelde de peyzaj alanlarının yerini kısa bir süre önce villalar aldı. Geceliği ortalama 75 bin lira olan villaların onaylı projesine uygun olduğunu söyleyen otelin sahibi ve işletmecisi Kadir Çankırı şöyle konuştu: ‘‘Biz otelin inşaatını yaparken gerekli ÇED raporlarını aldık. Projenin ruhsatında konutlar ve otel zaten vardı. Biz önce otel inşaatını bitirip hizmete açtık. Ruhsatsız veya onaysız hiçbir inşaat yapmadık. Her şey yasalara uygun yürüdü.’’