Samanyolu Haber /Gündem / Beynine pıhtı atan Faruk Beşer, yoğun bakımda; Sol tarafı felç oldu /08 Ocak 2024 17:37

Beynine pıhtı atan Faruk Beşer, yoğun bakımda; Sol tarafı felç oldu

Yandaş Yeni Şafak yazarlarından Prof. Dr. Faruk Beşer'in yoğun bakımda olduğu açıklandı. Beynine pıhtı atan Beşer'in sol tarafı felç oldu.

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Faruk Beşer'in sağlık durumuyla ilgili haberi oğlu ve aynı zamanda yandaş Star Gazetesi yazarı Mustafa Sabri Beşer duyurdu. 

Resmi X hesabından paylaşım yapan Mustafa Sabri Beşer, babası Faruk Beşer'in beynine pıhtı atması sebebiyle sol tarafına inme indiğini belirtti. 

Mustafa Sabri Beşer'in 6 Ocak tarihli paylaşımında  verdiği bilgiye göre baba Beşer 15 günlük ağır bir covid süreci yaşadı. Ardından kalp krizi ihtimaliyle 5 stend takıldı. Faruk Beşer bu sürecin ardından felç geçirdi ve yoğun bakıma alındı. 

Oğul Sabri Beşer yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Beyne pıhtı atması sebebiyle Faruk Beşer hocamız (babamız) sol tarafına inme sonucu felç geçirmiş durumda.

Kahir ekseriyetle şuuru yerinde olsa da beyinde oluşan ödem nedeniyle önümüzdeki iki gün kritik. Yoğun tedavisi devam ediyor.

Dua talep ediyoruz.
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