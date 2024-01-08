Beynine pıhtı atan Faruk Beşer, yoğun bakımda; Sol tarafı felç oldu

Faruk Beşer'in sağlık durumuyla ilgili haberi oğlu ve aynı zamanda yandaş Star Gazetesi yazarı Mustafa Sabri Beşer duyurdu.







Resmi X hesabından paylaşım yapan Mustafa Sabri Beşer, babası Faruk Beşer'in beynine pıhtı atması sebebiyle sol tarafına inme indiğini belirtti.





Mustafa Sabri Beşer'in 6 Ocak tarihli paylaşımında verdiği bilgiye göre baba Beşer 15 günlük ağır bir covid süreci yaşadı. Ardından kalp krizi ihtimaliyle 5 stend takıldı. Faruk Beşer bu sürecin ardından felç geçirdi ve yoğun bakıma alındı.





Oğul Sabri Beşer yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:







Beyne pıhtı atması sebebiyle Faruk Beşer hocamız (babamız) sol tarafına inme sonucu felç geçirmiş durumda.





Kahir ekseriyetle şuuru yerinde olsa da beyinde oluşan ödem nedeniyle önümüzdeki iki gün kritik. Yoğun tedavisi devam ediyor.





Dua talep ediyoruz.