Samanyolu Haber /Spor / Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı isyan bayrağı mı açtı? /08 Ocak 2024 17:53

Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı isyan bayrağı mı açtı?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağı ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan isimlerle görüştüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili ortaya atılan iddialarına cevap verdi.  

"KİMSEYLE İRTİBAT KURMADIM"
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır.

Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı'yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım.

Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de bir kaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım.

Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır.

İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."


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