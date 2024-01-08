Yargı krizi nereye gidiyor: Weltanwälte e.V. Mor Oda'da tartışıyor

Hukuk alanındaki faaliyetleri ile dikkatleri üzerine çeken Weltanwälte e.V. bu sefer Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden biri haline gelen Can Atalay krizini ele alıyor. Weltanwälte e.V.'nin organize ettiği Mor Oda söyleşisinde Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki yargı krizi masaya yatırılacak.





10 Ocak Çarşamba günü Avrupa saati ile 19:30'da başlayacak söyleşinin moderatörlüğünü gazeteci Necdet Çelik yapacak. Söyleşiye AYM eski Raportörü Dr. Selami Er, eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Canavcı, İnsan Hakları Uzmanı Oktay Bahadır ile Münih Barosu Üyesi ve Weltanwälte e.V. YK Başkanı avukat M. Reşat Bozkurt katılacak.





Can Atalay krizinde AYM yeniden hak ihlali kararı vermiş ancak Yargıtay ikinci kez bu kararı hiçe sayarak tahliye kararı vermemişti.







