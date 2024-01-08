Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan iktidarı bu sefer ABD'de para arayacak /08 Ocak 2024 17:07

Erdoğan iktidarı bu sefer ABD'de para arayacak

Sıcak para arayışı için başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret eden ancak aradığı desteği bulamayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sefer de ABD’ye gidiyor. Şimşek’e Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek, yaptığı bu ziyaretlerde “para istedikleri” iddialarını reddetmişti.

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Körfez ülkelerinden aradığı sıcak para desteğini bulamayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte ABD’de yaklaşık 50 trilyon dolar sermayeyi yöneten 200 yatırımcıyla bir araya gelecek.

Şimşek ve Erkan’ın 11 Ocak’ta görüşme için önümüzdeki günlerde ABD’ye gitmeleri bekleniyor. toplantılarda, para politikasındaki normalleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılık, kredi notu görünümündeki iyileşme, cari açık ve risk primindeki gerileme yabancı yatırımcılara aktarılacak. Erkan’ın sunum yapacağı toplantıda, Türkiye’ye sıcak para girişinin sağlanması hedefleniyor.

Ekonomim’in aktardığına göre Toplantı, TCMB Başkanı Erkan’ın “Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” başlıklı sunumuyla başlayacak. Bakan Şimşek, “Maliye Politikası ve Hazine’nin Finansman Görünümü” başlıklı konuşma yapacak. Toplantının ikinci bölümünde “Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli” düzenlenecek. Toplantı, TCMB Başkanı Erkan’ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Yatırımcı Günleri katılımcıları arasında JP Morgan’ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley öne çıkıyor.

Öte yandan piyasalar, cuma günü açıklanması beklenen Moodys’in Türkiye not değerlendirmesine kilitlendi. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye’nin kredi notunu ‘B3’ olarak koruması, görünümünü ise ‘pozitif’e yükseltmesi bekleniyor. Moodys, aralık ayındaki not değerlendirmesini pas geçmişti. Moodys, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye’nin kredi notunu ‘B2’den ‘B3’e indirirken, ‘Negatif’ olan görünümü ise ‘durağan’a revize etmişti. 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody’s, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM’de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada yurt dışı seyahatlerinin neredeyse hepsine ana gündem maddelerinden birinin yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu belirterek, “Biz hiç kimseden kaynak istemedik. Hiç kimseden para istemedik. Türkiye’nin paraya ihtiyacı yok” demişti.

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