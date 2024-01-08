Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da ırkçı şok: Nazi selamlı eylem ortalığı ayağa kaldırdı /08 Ocak 2024 16:56

İtalya'da ırkçı şok: Nazi selamlı eylem ortalığı ayağa kaldırdı

İtalya'daki Gençlik Cephesi adlı ırkçı grup, 1978 yılında öldürülen üç üyesini, 'Nazi selamı' vererek andı. Irkçı grup, Roma'da 46 yıl önce öldürülen Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta ve Stefano Recchioni'nin adlarını andıkları sırada "yaşıyor" diye bağırdı.

SHABER3.COM

İtalya’nın başkenti Roma’nın Tuscolano semtinde aşırı sağcılar 46 yıl önce öldürülen Gençlik Cephesi militanlarını anmak ırkçı Nazi selamıyla miting yaptı.

Roma’daki Via Acca Larentia’daki eski MSI genel merkezinin önünde , 46 yıl önce orada öldürülen Gençlik Cephesi’nden üç genci, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta’yı anma töreninde Nazi selamlı görüntüler tepki çekti.

Tören, Lazio Bölgesi Başkanı Francesco Rocca ve Campidoglio için Kültür Konseyi Üyesi Miguel Gotor’un defne çelenkleri koymasıyla başladı. Törende, yeni faşist (Neo Faşist) olarak adlandırılan gruplar, öldürülen militanları adları okunurken “Yaşıyor” diye bağırırken kollarını yukarı doğru kaldırarak Nazi selamı yaptı.

“100 YIL ÖNCEKİ FAŞİST DÖNEMİN ORTASINDAYIZ”
İtalyan gazetesi La repubblica haberi, “Roma’nın Tuscolano semtinde dün gece Roma selamlaşması yaşandı ama sanki 1924’te, yüz yıl önce, faşist dönemin ortasındayız” başlığıyla verdi.

Nazi selamlı görüntülere tepki yağdı. Demokrat Parti Sekreteri Elly Schlein Facebook’ta videoyu paylaşarak şöyle yazdı:

"Yarın Bakan Piantedosi'ye bir soru önergesi sunacağız. Yaşananlar kabul edilemez. Neo-Faşist örgütler anayasada öngörüldüğü üzere feshedilmelidir"

Demokrat Parti’nin iletişim yöneticisi Sandro Ruotolo de, “Almanya’da Roma selamı veren herkesi tutukluyorlar. Oktoberfest’te iki İtalyan’ın başına da aynı şey geldi. Faşistlerin Acca Larentia’yı her anmasında bu oluyor. Faşizm her zaman yargılanması gereken bir suçtur. Faşist örgütler dağıtılmalı” diye yazdı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya'da ırkçı şok: Nazi selamlı eylem ortalığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:46:13