Samanyolu Haber /Gündem / "Biden baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır" /27 Nisan 2021 11:53

"Biden baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır"

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'in 'soykırım' söylemine grup toplantısında cevap verdi. Biden'in Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkacağını hesapladığını ileri süren Bahçeli, "Biden baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.

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Grup toplantısının bir bölümünü Biden eleştirilerine ayıran Bahçeli, gerçeklerin ideolojik ve siyasi maksatlarla çarpıtıldığını söyledi. ABD Başkanı Biden'ın hedefinin Cumhur İttifakı'nı yıkmak ve Türk tarihini karalamak olarak değerlendiren Bahçeli şunları söyledi:

"ABD'nin yeni başkanı seçim kampanya döneminde Ermeni lobilerinin gözüne girmek için sözde soykırımı tanıyacağını duyurmuştur. Tarih cinayeti işleyerek bunu ispat etmiştir. Reagan'dan sonra soykırımdan bahseden bu şahıs olmuştur. Biden'ın yazılı açıklaması tarihe kara bir leke gibi düşmüş, Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlemiştir. Biden baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Biden'ın sözde soykırım beyanı hükümsüzdür, yazılı açıklaması kağıt parçasından ibarettir.

Beyaz Saray'da Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım, Türk tarihini nasıl karalarım diye hesap yapmayı bırak, Türkiye'ye soykırım iftirasını atacak son devlet siz değilsiniz. Gerçeklerle yüzleşmeniz sizi onurlandıracaktır. Dünya artık eski dünya değildir. Bize soykırım çamuru atan Biden ve zihniyeti; Vietnam'da, Hiroşima'da, Nagazaki'deki masumların hesabını versin. Irak'ta ve Afganistan'da Müslümanlara kast ettiklerini, kadınlara tecavüz ettikleri çocukları gömdüklerini kabul etsinler, sonra ahkam kessinler. Sizin gibilerin bu dünyada olması züldür, zillettir.

ABD Başkanı sözde soykırım suçlamasıyla müttefiklik hukukuna ağır bir hasar vermiştir. Dostluğun, stratejik ortaklığın yalan olduğunu ifade etmiştir. Yıllardır Türkiye üzerinde baskı ve dayatma aracına dönüşen 24 Nisan, 23 Nisan'ın bir gün sonrası ve sıradan bir gündür. Ne biliyorlarsa açıklasınlar, ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sevk ve İskan Kanunu'yla gurur duyacağız."

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