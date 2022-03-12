'NATO ile Rusya’nın doğrudan karşı karşıya gelmesi 3. Dünya Savaşı’nı başlatır'

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Biden “Fakat Rusya ile Ukrayna’da savaşmayacağız” dedi.



Biden, NATO ve Rusya’nın doğrudan karşı karşıya gelmesinin 3. Dünya Savaşı’nı başlatacağını ve bunu önlemek için çabalayacaklarını vurguladı.



Bu paylaşımının ardından bir mesaj daha paylaşan Biden “Putin’in Ukrayna’ya karşı savaşı asla zaferle sonuçlanmayacak” dedi ve ekledi:



“Ukrayna’ya savaşmadan hükmetmeyi umdu.



“Avrupa’yı bölmeyi umdu.



“Trans-Atlantik İttifakı’nı zayıflatmayı umdu.



“Amerika’yı parçalamayı umdu.



“Başaramadı.”