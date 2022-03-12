17. Gün: Rus birlikleri Kiev'e ilerliyor

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın çoğu kesiminde radyasyon monitörlerinin hala faaliyet gösterdiğini ancak ABD’nin Çernobil ya da Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’daki emniyet monitörlerinden veri eksikliği konusunda kaygı duyduğunu belirtti.





Her iki tesis de Rus güçlerinin kontrolu altında ancak Ukraynalı personel tarafından işletiliyorlar. Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi, tesislerdeki koşulların güvenlik açısından tehlikeler oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

Granholm, “Rusya’nın pervasız eylemlerinden ve nükleer güvenlik ilkelerini ihlallerinden kaygı duyuyoruz. Harkiv’deki bir araştırma tesisinde oluşan hasara dair raporları takip ediyoruz. Kısa vadede güvenlik riski düşük düzeyde ancak Rusya’nın nükleer tesislere devam eden ateşi son bulmalı” ifadelerini kullandı.











04:12 BM: “Sivillere Saldırılar Savaş Suçu Sayılabilir”





Birleşmiş Milletler Siyaset ve Barıştan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo, “Uluslararası Barış ve Güvenliğe Yönelik Tehditler” konulu Güvenlik Konseyi toplantısında konsey üyelerine Ukrayna’daki son durumla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda konuşan BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, “Birleşmiş Milletler'in herhangi bir biyolojik silah programından haberdar olmadığını” söyledi.











01:35 Maxar: “Rus Birlikleri Kiev’e Yaklaşmaya Devam Ediyor”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin savaşta “stratejik bir dönüm noktasına” ulaştığını söyledi











01:07 ABD’den Rus Oligarklara Yeni Yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Rus bankası Novikombank ile ABR Management adlı şirketin çok sayıda yönetim kurulu üyesiyle St. Petersburg Vali Yardımcısı Vladimir Nikolaevich Knyaginin'e Ukrayna kriziyle alakalı yaptırımlar getirildiğini açıkladı.









00:00 Biden: NATO ile Rusya’nın doğrudan karşı karşıya gelmesi 3. Dünya Savaşı’nı başlatır



ABD Başkanı Joe Biden, NATO ülkelerinin her karış toprağını savunmaya hazır olduklarını söyledi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Biden “Fakat Rusya ile Ukrayna’da savaşmayacağız” dedi. Biden, NATO ve Rusya’nın doğrudan karşı karşıya gelmesinin 3. Dünya Savaşı’nı başlatacağını ve bunu önlemek için çabalayacaklarını vurguladı.



Bu paylaşımının ardından bir mesaj daha paylaşan Biden “Putin’in Ukrayna’ya karşı savaşı asla zaferle sonuçlanmayacak” dedi ve ekledi:



“Ukrayna’ya savaşmadan hükmetmeyi umdu.



“Avrupa’yı bölmeyi umdu.



“Trans-Atlantik İttifakı’nı zayıflatmayı umdu.



“Amerika’yı parçalamayı umdu.



“Başaramadı.”



ABD, Rusya’yı Ukrayna’da nükleer güvenlik ilkelerini ihlal etmekle suçladı ve işgalci güçlerinden nükleer santrallere ateş açmaya son vermesini istedi. Bununla birlikte Washington, şimdiye kadar herhangi bir radyolojik sızıntı olduğu yönünde bir işaretin bulunmadığını ekledi.Di Carlo, Ukrayna'da sivillere ve sivil hedeflerine yapılan Rus saldırılarının uluslararası insani hukukunun ihlali olduğunu, bu ihlallerin savaş suçu sayılabileceğini söyledi. BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo, Ukrayna kentlerinde Rus askerleri tarafından girişilen saldırıların tam bir yıkıma yol açabileceğine dikkat çekti.Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik araştırmalara destek verdiği yönündeki iddialarını ele almak üzere düzenlenen acil oturumda Di Carlo, Rus silahlı kuvvetlerinin ülkenin güney, doğu ve kuzeyindeki birçok şehri kuşatma altına almaya çalıştığını, Rus askerlerinin asıl hedefinin başkent Kiev olduğunu söyledi.Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar, Cuma günü çekilen uydu görüntülerinin Rus askeri birliklerinin Kiev'e giderek daha yakın noktalarda konuşlanmaya devam ettiğini gösterdiğini açıkladı.Maxar açıklamasında ayrıca, Rus askeri birliklerinin yerleşim bölgelerini aktif olarak topçu ateşine tuttuğunu belirtti.Maxar, görüntülere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısındaki Moschun kasabasında çok sayıda ev ve binanın yandığını söyledi. Kasabada yoğun hasar meydana geldiğini söyleyen Maxar’ın açıklamasına göre, isabet eden bombalar neticesinde kraterlerin oluştuğu görülüyor.Görüntülerde ayrıca, Kiev’den kaçmayan çalışanlar nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve başkentin kuzeybatısındaki Antonov Havaalanı’nda alevler görülüyor.Reuters, görüntülerin içeriğini bağımsız olarak doğrulayamadı.Rus güçlerinin, Ukrayna genelindeki kentleri Cuma günü bombardımana tutmaya devam ederken, Kiev’e olası bir saldırı için de birliklerini yeniden konuşlandırdığı görülüyor.ABD, Moskova’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yakın çevresine baskıyı arttırmak için bazı Rus oligarklara yaptırım girdiğini açıkladı.ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırımların hedef aldığı kişiler arasında VTB Bank'ın 10 üyeli yönetim kurulu, Rus parlamentosu Duma'nın 12 üyesi ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un ailesinin yer aldığı belirtildi.Açıklamada ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, “Maliye Bakanlığı, Putin'in haksız ve sebepsiz savaşını mümkün kıldıkları için Rus yetkilileri sorumlu tutmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.Yellen, “Bugünkü yaptırımlar, Rus elitlerinin ekonomik ve mali çıkarları için kilit öneme sahip ürünlerin ticaretini yasaklayarak ciddi şekilde zarar görmüş Rus ekonomisini daha da izole ediyor” diye ekledi.Ayrıca ABD Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamada Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi’nin (OFAC), Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan etkilenmemek için sanal para birimi kullanılması girişimlerine karşı uyarı niteliğinde bir rehber hazırlayacağı belirtildi.