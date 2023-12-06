Samanyolu Haber /Gündem / Biden: Trump yoksa ben de yokum! /06 Aralık 2023 17:39

Biden: Trump yoksa ben de yokum!

ABD’nin en yaşlı lideri olan Joe Biden, adaylık kararını şarta bağladı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri’nde gelecek yıl yapılacak seçimler öncesi Başkan Joe Biden'ın tavrı merak ediliyor. İlerleyen yaşı tartışma konusu olan Biden ilk kez, aday olmayabileceğinin sinyalini verdi.

Medya Radar'da yer alan habere göre Halihazırda ülkenin en yaşlı lideri olan Biden, adaylık kararını şarta bağladı.

Parti bağışçılarıyla bir araya geldiği özel bir etkinlikte konuşan Biden, eğer Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump aday olmazsa, kendisinin de yarıştan çekileceğini söyledi.

81 yaşındaki Biden, "Trump yarışmazsa ben aday olur muyum emin değilim" dedi.
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