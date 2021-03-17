Samanyolu Haber /Dünya / Biden'den göçmenlere: Gelmeyin! /17 Mart 2021 10:57

Biden'den göçmenlere: Gelmeyin!

ABD Başkanı Biden, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a mülakat verdi.

Son günlerde Meksika sınırında yaşanan yasa dışı göçmen krizine yönelik soruları yanıtlayan Biden, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Biden, ülkeye gelen 'yasa dışı göçmenlerin birçoğunu geri gönderdiklerini' söylerken, Stephanopoulos, "Göçmen geçişlerindeki bu artışı tahmin etmemek bir hata mıydı?" diye sordu. Biden, bu soruya "Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki son 2 yıldır, 2019 ve 2020'de de bir artış vardı" yanıtını verdi.

Stephanopoulos'un Meksika sınırındaki durumun kötüleşme ihtimalini sorması üzerine de Biden, "Evet, bu olabilir" dedi.

'Bence bu işin sonunda Cuomo yargılanacak'

Biden, New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik son dönemde gündeme gelen taciz suçlamalarına değinen Stephanopoulos'un "Biliyorum Cuomo'ya yönelik soruşturmanın sürmesini istiyorsunuz. Bu soruşturma sonunda Cuomo suçlu bulunursa sizce istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli. Bence bu işin sonunda Cuomo yargılanacak da" karşılığını verdi.
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