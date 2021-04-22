Samanyolu Haber /Gündem / Bildiriye imza atan 4 emekli amiral ile 1 general emniyet ifadesinde /22 Nisan 2021 12:30

Bildiriye imza atan 4 emekli amiral ile 1 general emniyet ifadesinde

104 emekli amiralin imzaladığı bildiriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İfade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 4'ü ve 1 general Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 7 kişiden emekli 4 amiral ile 1 general, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin "Montrö bildirisi"ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırdığı 7 kişiden emekli amiraller Alper Tezeren, Metin Açımuz, Nurhan Kahyaoğlu ve Ali Önel Yüksel ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldi. İfade işlemlerinin emniyette devam ettiği bildirildi.

Emekli amiral Işık Biren'in hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelemeyeceği öğrenilirken İlker Güven'in gün içinde emniyete gelmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi" hakkında, TCK'nin 316/1 maddesinde yer alan "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan resen soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında, söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı.

Yaşları 70'in üzerinde olan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise ifadeye çağrılırken, 14 emekli amiral, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından emekli amiraller Alper Tezeren, Metin Açımuz, Nurhan Kahyaoğlu, Ali Önel Yüksel, Işık Biren ve İlker Güven ile emekli general Namık Kemal Çalışkan'a ifade vermeleri için 16 Nisan'da tebligat gönderilmiş, şüphelilerin İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da bulunan evlerinde arama yapılarak dijital materyale el konulmuştu.

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