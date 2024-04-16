Samanyolu Haber /Teknoloji / Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı /16 Nisan 2024 09:06

Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı

Yapay zeka pek çok alanda getirdiği devrim niteliğindeki yeniliklerle çığır açmaya devam ederken, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı.

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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, kendi podcast yayınında yapay zekanın geleceği ve muhtemel tehditleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gates, yapay zekanın iş alanlarına etkisi hakkında konuşurken, "Ben bile işimi kaybedebilirim." dedi.

Bill Gates'in açıklamalarına göre, üniversiteye başlayacak gençler "alternatif enerji, sağlık biyobilimleri ve gelişen yapay zekanın kendisi ile bağlantılı alanlar"dan birini seçmeli. Milyarder iş insanına göre, yapay zeka bu üç iş dalını insanların elinden alamayacak.

Bill Gates sağlık hizmetleri ve alternatif enerji sektöründeki işlerin yapay zekanın geleceği için en önemli ve uygulanabilir sektörler olduğunu söyledi.
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