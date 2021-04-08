Samanyolu Haber /Gündem / Bin söze bedel bir fotoğraf /08 Nisan 2021 14:53

Bin söze bedel bir fotoğraf

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP heyetinin Karabük ziyaretinde bir fırının camındaki "Bayat 0.70" ifadesini paylaşarak "Bir fotoğraf bin söze bedel" dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Karabük’te esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında bir fırına asılan ilanda “Ekmek 1.10, Bayat 0.70” yazması dikkati çekti.

Söz konusu fotoğrafa ilişkin Twitter hesabından bir değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bir fotoğraf bin söze bedel” dedi.

Öztrak şöyle devam etti:

Erdoğan’ın bugün grubunda yaptığı 19 yılın savunmasını çöpe atan, tek karelik görüntü.
Yer: Karabük
Ekmek: 1 lira 10 kuruş.
Bayat Ekmek: 70 kuruş


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