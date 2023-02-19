Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce bina yıkıldı sadece Binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilen 131 kişi tutuklandı /19 Şubat 2023 19:11

Binlerce bina yıkıldı sadece Binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilen 131 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklikler tespit edilen binalarla ilgili başlatılan soruşturmalarda 430 şüpheliden 131'i tutuklandı. 54 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklikler tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılan soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumlulukları belirlendi.

Şüphelilerden 131'i tutuklandı, 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi.

54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

28 zanlı hakkında yakalama kararının çıkarıldığını, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildiğ açıklandı 
Halen 2 kişinin ise "şüphelilik vasfı" değerlendiriliyor.
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