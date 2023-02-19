Almanya'da 'Hanau Kurbanları' törenle anıldı.

Almanya'nın Hanau şehrinin merkezindeki Marktplatz Meydanı’nda düzenlenen anma törenine Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser, Hessen eyalet Başbakanı Boris Rhein, bazı eyalet parlamentosu milletvekilleri, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile kurban yakınları katıldı. Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky’nin öncüğünde ‘Unutmaya karşı - Hoşgörü ve insan onuru için’ sloganıyla düzenlenen anma etkinliğine Hanauluların yanı sıra çok sayıda Türkiye ve göçmen kökenli de katıldı.









NEFRETE, IRKÇILIĞA VE KİNE KARŞI MÜCADELE

Ev sahibi konumandaki Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky konuşmasında, “19 Şubat Hanau için bir imtihan günü olacak. Nefrete, ırkçılığa karşı ne kadar mesafe alabildiğimizin ölçüldüğü, anayasamızı ve değerlerimizi savunmada nerede olduğumuzun görüldüğü bir imtihan olacak” dedi. Kaminsky, nefrete, ırkçılığa ve kine karşı mücadele çağrısında bulunurken, “Bunların hepsi de bizimle birlikte yaşayan, bize, kentimize ve komşularımıza ait olan insanlara yöneliktir” görüşünü vurguladı.





POLİTİKACILARA SİTEM

Daha sonra kısa konuşmalar yapan kurban yakınları, Alman makamlara ve Almanya’da politik sorumluluk taşıyanlara kendilerine yeteri kadar sahip çıkılmaması ve cinayetlerin tüm boyutlarıyla aydınlatılmaması nedeniyle sitem ettiler. Saldırıda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin’in abisi Çetin Gültekin, Bakan Faeser ile Eyalet Başbakanı Rhein’ı polisin hata ve ihmallerini içeren sergiye davet etti. Hanau yakınlarındaki Langen kentinde dünyaya gelen oğlu Sedat Gürbüz’ün acısını hâlâ yüreğinde taşıyan annesi Emiş Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Kaminsky’ye daha fazla beklemeden kent merkezinde bir meydana kurbanlar anısına bir anıt yaptırma çağrısında bulundu. Aradan tam 3 yıl geçtiği halde bir anıt yaptırılmamasına sitem eden anne Emiş Gürbüz, Claus Kaminsky’ye “Bunu yaptırmazsanız, tarihe ‘Bir şey yapmayan Başkan’ olarak geçeceksiniz. Eğer bir anıt dikilemiyorsa bu saldırıdan ders alınmadığını gösterir” diyerek uyarıda da bulundu. Öte yandan Almanya’nın çeşitli kesimlerinde de Hanau kurbanlarını anma etkinliklerinin yanı sıra aşırı sağcı eylemleri ve ırkçılığı protesto gösterileri de düzenlendi.