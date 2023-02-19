Samanyolu Haber /Gündem / Biden Polonya’ya gidiyor /19 Şubat 2023 22:03

Biden Polonya’ya gidiyor

Başkan Biden Rusya’nın Ukrayna işgalinin birinci yılında Polonya’ya gidiyor.

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Biden, yeni haftanın ilk günü Pazartesi yola çıkacak ve Salı günü Polonya’nın başkenti Varşova’ya varacak.

Başkan Biden, Polonya Cumurbaşkanı Andrzej Duda’yla görüşecek ve ardından Ukrayna’yla ilgili bir konuşma yapacak.

Biden’ın konuşmasında ne kadar sürerse sürsün Amerika’nın Ukrayna’nın yanında olacağını söylemesi bekleniyor.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre de Biden’ın dayanışma konusunda güçlü bir mesaj vermek istediğini söyledi.

Başkan Joe Biden temasları çerçevesinde Çarşamba günü de NATO’nun doğu kanadında bulunan ülkelerin liderleriyle görüşecek.

Beyaz Saray yetkilileri gezinin sadece Varşova’dan ibaret olacağını vurguluyor.
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