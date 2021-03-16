Samanyolu Haber /Gündem / Bir aydır hastanede tedavi gören Prens Philip taburcu edildi /16 Mart 2021 15:15

Bir aydır hastanede tedavi gören Prens Philip taburcu edildi

Mart ayı başında kalp ameliyatı olan Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, Londra'daki hastaneden taburcu edildi.

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Geçen ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra kalp operasyonu geçiren 99 yaşındaki Prens Philip taburcu edildi. Prens Philip hastaneden 4 polis ve korumalar eşliğinde ayrıldı. 

Prens Philip ilk olarak Londra'daki St Bartholomew Hastanesi'nde tedavi altına alınmış daha sonra King Edward VII Hastanesi'ne nakledilmişti. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada nakledildiği hastanede gerçekleştirilen kalp operasyonunun başarılı geçtiği belirtilmişti.  

Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirdi. Bu süre Prens Philip'in şimdiye kadar hastanede geçirdiği en uzun süre. 
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