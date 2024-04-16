Bir botta en az 20 çürümüş ceset bulundu!

Yetkililer, botta bulunan cansız bedenlerin çürümüş olması nedeniyle tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiğinin bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili iki soruşturma açıldı.







Ölenlerin Brezilyalı olmadığı, muhtemelen Karayipler'den olduğu üzerinde duruluyor.





Açıklamada, bot içerisinde de en az 20 çürümüş cansız beden tespit edildiği belirtildi.





Bu olay, bölgede göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, olaya karışanları bulmak için yoğun bir çalışma başlattı.