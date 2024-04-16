AKP'de 'istifa' çıkmazı: Bazı isimler istifayı gündeme getirdi, Erdoğan yorum yapmadı

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram tatili süresince AKP’nin seçimlerdeki hezimeti nedeniyle atılacak adımlar üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bu haftadan itibaren ayrıntılı bir seçim değerlendirmesi sürecine girecek olan Erdoğan’ın, Merkez Yürütme Kurulu’ndan (MYK) başlayarak kabine ve teşkilatlarda değişiklikler yapabileceği öne sürülüyor.







ERDOĞAN YORUM YAPMADI

Bayramı liste çalışması ile geçiren Erdoğan'ın, Saray'daki bazı başdanışmanlar ve bürokratların değişmesini de gündemine aldığı iddia edilirken bütün bu adımların, AKP bünyesindeki Strateji Kurulu'nun hazırlayacağı rapordan sonra atılması bekleniyor.





Seçim sonrası yapılan ilk MYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının ‘istifa edebileceklerini’ söyledikleri, buna karşın Erdoğan'ın herhangi bir yorum yapmadığı ileri sürülmüştü. Buna rağmen seçim başarısızlığını üstlenerek istifa eden herhangi bir yöneticinin olmaması da teşkilatların tepkisini çekiyor. Ancak, AKP'li Cumhurbaşkanı’nın daha önceki uygulamalarında da olduğu gibi ‘bütün istişareleri’ yapmadan, herhangi bir adım atmayacağı üzerinde duruluyor.





ANSIZIN ADIM ATILACAK

AKP kulislerinde de “Cumhurbaşkanı’nın kısa süre içinde görev değişimleri konusunda bir adım atmasını beklemiyoruz. Daha önceki uygulamaları da böyle oldu. Geçmişte, kamuoyunda veya basında kabine değişikliği olacağına yönelik tartışmalar yapılırdı. Cumhurbaşkanı bu değişimi yapacaksa bile, bekler konu gündemden düşünce adım atardı. Şimdi durum biraz farklı ama yine de çok kısa sürede parti yönetiminde veya kabinede bir değişiklik beklenmiyor. Değişim olursa, sürpriz olur. Seçim sonuçlarına dair henüz detaylı bir değerlendirme bile yapılamadı. Bütün Türkiye taranacak. Nerede, niye kaybettik? Beldelere kadar bu analiz yapılacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra değişim konusunda her türlü adım atılacaktır. Eğer bu arada parti yönetiminden, kabineden veya teşkilatlardan istifa konusunda talep gelirse Cumhurbaşkanı gereğini yapacaktır” değerlendirmesi yapılıyor.





MYK KÖKTEN DEĞİŞTİRİLECEK



AKP’nin geçen yıl Ekim ayında gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinden sonra MKYK’da değişim olsa da, genel başkan yardımcılığı konusunda köklü bir değişim yapılmamıştı. Erdoğan, parti yönetimindeki asıl değişimin yerel seçim sonrasına bırakıldığı mesajını vermişti.





Takvimde sürpriz bir değişiklik olmadığı takdirde seçim sonrasına bırakılan 8. Olağan Kongre’nin sonbaharda yapılması planlanıyor. Kongrenin geçen yıl yapılan 4. Olağanüstü Kongre gibi Ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. AKP kulislerinde kongrede Erdoğan’ın MYK’yı kökten değiştireceği dillendiriliyor.