Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isim 5 yaşındaki çocuğuna lüks araba hediye etti /16 Nisan 2024 16:04

AKP'li isim 5 yaşındaki çocuğuna lüks araba hediye etti

Eski AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun beş yaşındaki oğlu Zayn'a doğum günü hediyesi olarak milyonlarca liralık lüks bir araba alması, kamuoyunda tartışma başlattı.

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AKP'nin yerel seçimlerdeki büyük hezimetiyle birlikte, parti içindeki isimlerin lüks yaşantıları gündeme gelmeye devam ediyor. AKP milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'daki ıstakoz paylaşımı ve AKP Çankırı adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler tatilinin ardından, eski AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun durumu tepkilerin odağında.

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun beş yaşındaki oğlu Zayn'a doğum günü hediyesi olarak lüks bir araba alması, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Zayn, hediye edilen araçla çekilen fotoğraflarda direksiyon başında poz verdi ve yeni yaşını lastik yakarak kutladı.

Bu anlar, Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından "Ben artık 5 yaşındayım" ifadeleriyle paylaşıldı. Ancak bu lüks hediye, toplumda çeşitli tepkilere neden oldu.
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