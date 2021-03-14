Bir hasta tutuklu daha cezaevinde yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde bulunan 65 yaşındaki hasta tutuklu Hayrettin Yılmaz yaşamını yitirdi.Akciğer kanseri olmasına rağmen tedavisi engellenen Yılmaz'ın, cezaesının bir yılın altına düşmesine rağmen tahliye edilmediği öğrenildi.







Yılmaz’ın cenazesi memleketi Siirt’te götürüldü. Yılmaz'ın, akciğer kanserinin yanı sıra, ülser, gastrit ve reflü gibi mide hastalıkları, tiroid bezinde nodül ve önemli diş sorunları bulunuyordu. Yılmaz'ın koronavirüs nedeniyle uzun bir süre tedaviye erişemedi.





Ayrıca Yılmaz'ın, verilen cezanın bir yılın altına düşmesine rağmen denetimli serbestlik hakkında mahrum bırakıldığı öğrenildi.





Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, dün hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için yaptığı eylemlerin 340’ıncı haftasında Yılmaz’ın durumuna dikkat çekerek, serbest bırakılmasını talebinde bulunmuştu.