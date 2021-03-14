Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de 1,5 milyondan fazla kişiye ikinci doz uygulandı /14 Mart 2021 17:37

İngiltere’de 1,5 milyondan fazla kişiye ikinci doz uygulandı

İngiltere'de corona virüsü salgınında son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19’a bağlı toplam can kaybı 125 bin 464'e ulaştı.

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İngiltere Sağlık Bakanlığı, corona virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 534 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 253 bin 820’ye ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 121 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 125 bin 464 oldu.

1,5 MİLYON KİŞİYE İKİNCİ DOZ UYGULANDI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 23.6 milyon kişinin corona virüsüne karşı aşılandığı, 1,5 milyon kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi. Hükümet, 15 Nisan’a kadar aşı önceliği olan 9 grupta yer alan yaklaşık 32 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor.

İngiltere’de Nisan ayında 50’li yaş grubunun aşılanması planlanırken, Temmuz ayından itibaren sırasıyla 40’lı 30’lu ve 20’li yaşlarındaki yetişkinlerin aşılanacağı kaydedildi.
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