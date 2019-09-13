Samanyolu Haber /Gündem / Bir istifa haberi de kalelerinden geldi /13 Eylül 2019 23:17

Bir istifa haberi de kalelerinden geldi

AKP'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu'nun istifa kararı sonrası AKP Konya eski Milletvekili Ömer Ünal'da partisinden istifa etti. AKP'nin kalesi Konya'da Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği bilinen eski İl Başkanı Musa Arat, eski vekiller Kerim Özkul ve Mustafa Baloğlu'nun da istifa hazırlığında olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

AKP’den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu’nun istifa kararı almasının ardından AKP’li birçok isim istifa karar aldı. Davutoğlu’nun istifasından sonra AKP Eski Milletvekilleri İbrahim Turan ve Feramuz Üstün’ün istifasının ardından son bir istifa haberi de AKP’nin kalesi Konya’dan geldi.

AKP Konya eski milletvekili Ömer Ünal partisinden istifa etti. Konya’da Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski il başkanı Musa Arat, eski vekillerden Kerim Özkul ve Mustafa Baloğlu’nun da istifa hazırlığında olduğu öğrenildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir istifa haberi de kalelerinden geldi Sonraki Haber >>

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

İlginç motor kazası

İlginç motor kazası

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:23:36