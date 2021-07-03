Samanyolu Haber /Gündem / Bir kez hastalanmak bir doz aşıya eşit sayıldı /03 Temmuz 2021 17:43

Bir kez hastalanmak bir doz aşıya eşit sayıldı

Koronavirüs aşılamasında daha önce Covid-19 geçirenlere sadece bir doz yapılacağı kararı alındı. Aşı olduktan sonra Covid-19'a yakalananların da ikinci dozu yaptırmış gibi sayıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Koronavirüs aşılamasında yeni bir uygulamaya gidildi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) Covid-19 pozitif tanısının aşıda ikinci doz olarak kabul edildi. Buna göre randevu sistemi; önceki Covid-19 tanısını aşı olarak kabul ediyor.

Covid-19'a yakalananların antikor ürettiği biliniyordu. İlk aşıyı yaptırdıktan sonra Covid-19'a yakalananlar için de tek doz uygulamasına gidildiği görüldü. Aşı yaptırdıktan kısa bir süre sonra Covid-19'a yakalanan vatandaş, MHRS'den randevusunu kontrol etti. Çıkan tabloda ilk aşısını yaptırdığı ve geçirdiği Covid-19 hastalığının ikinci doz kabul edildiğini fark etti.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir kez hastalanmak bir doz aşıya eşit sayıldı Sonraki Haber >>

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:23:46