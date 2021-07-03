Bir kez hastalanmak bir doz aşıya eşit sayıldı

Koronavirüs aşılamasında yeni bir uygulamaya gidildi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) Covid-19 pozitif tanısının aşıda ikinci doz olarak kabul edildi. Buna göre randevu sistemi; önceki Covid-19 tanısını aşı olarak kabul ediyor.







Covid-19'a yakalananların antikor ürettiği biliniyordu. İlk aşıyı yaptırdıktan sonra Covid-19'a yakalananlar için de tek doz uygulamasına gidildiği görüldü. Aşı yaptırdıktan kısa bir süre sonra Covid-19'a yakalanan vatandaş, MHRS'den randevusunu kontrol etti. Çıkan tabloda ilk aşısını yaptırdığı ve geçirdiği Covid-19 hastalığının ikinci doz kabul edildiğini fark etti.





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Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.



