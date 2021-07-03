Güvenlik gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne girişler kısıtlandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun Erdoğan tarafından ‘kayyım’ olarak atanmasına karşı başlatılan protesto eylemleri 6’ncı ayını doldururken, üniversiteye girişlere kısıtlama getirildi.







180 gündür akademisyenlerin protestolarını sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi’ne bu kez girişlere kısıtlama getirildi. Kısıtlama, 5 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek.





Bulu’nun başında bulunduğu rektörlükten yapılan açıklamada, “Kampüsümüzde oluşan güvenlik ve sağlık riskleri sebebiyle 5 Temmuz 2021 Pazartesi saat 07.00’ye kadar kampüs girişleri kısıtlanmıştır” denildi.