Samanyolu Haber /Gündem / Bir parti daha kuruldu /06 Ağustos 2023 14:51

Bir parti daha kuruldu

Yerel seçimlere doğru her geçen gün hareketlenen siyaset sahnesinde yeni bir parti daha yerini aldı. Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından ATA Parti kuruldu.

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Siyasete ilk olarak 60'lı yıllarda atılan, bir dönem Kültür Bakanlığı görevinde bulunan ve 2011-2012 aralığında Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı yürüten Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurdu.

Zeybek'in ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu bugün toplandı.

Yapılan açıklamada partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.
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