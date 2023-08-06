Bir parti daha kuruldu

Siyasete ilk olarak 60'lı yıllarda atılan, bir dönem Kültür Bakanlığı görevinde bulunan ve 2011-2012 aralığında Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı yürüten Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurdu.







Zeybek'in ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu bugün toplandı.





Yapılan açıklamada partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.





Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.





Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.