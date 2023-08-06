Samanyolu Haber /Gündem / Önder'den Demirtaş çıkışı: Sonuna kadar haklı... /06 Ağustos 2023 14:45

Önder'den Demirtaş çıkışı: Sonuna kadar haklı...

Yeşil Sol Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş’ın aktif siyaseti bırakması ile ilgili “Dolayısıyla incindiği, yorulduğu, yıprandığını hissettiği birçok alanda da sonuna kadar haklı olduğunu düşünenlerdenim, onun bütün duygularını görebilen bir yerdeyim” ifadelerini kullandı.

Önder'den Demirtaş çıkışı: Sonuna kadar haklı...

TBMM Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga Podcast’te konuştu. 

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın aktif siyaseti bırakması hakkında Önder, şunları söyledi: 

“Selahattin Bey bu geleneğin çıkardığı en yetkin arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, yoldaşlarımızdan birisidir. Dolayısıyla incindiği, yorulduğu, yıprandığını hissettiği birçok alanda da sonuna kadar haklı olduğunu düşünenlerdenim, onun bütün duygularını görebilen bir yerdeyim.”

Önder, Cengiz Çandar ve Hasan Cemal’in adaylığı ile ilgili “İsim tartışmak ne yaa… Bir siyasi parti bunu düşünmüşse bir beklentisi vardır, rol biçmiştir. Keşke Hasan abi de seçilebilseydi, bunlar önemli tarihsel birikime tekabül eden insanlar. Görüşlerimiz farklı olabilir, oturursak Cengiz Çandar’la saatlerce tartışabiliriz ama özellikle Kürt meselesi bahsinde bu ülkede yoğunlaşmış, emek vermiş, bunun için yaptırımlara uğramış insanların arasında, buna böyle bakmak lazım” ifadelerini kullandı. 
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