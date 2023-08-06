Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın kapıyı gösterdiği doktorlar Almanya'da piknik keyfinde /06 Ağustos 2023 13:39

Erdoğan'ın kapıyı gösterdiği doktorlar Almanya'da piknik keyfinde

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" dediği yüzlerce doktor ve sağlık çalışanı Almanya'da bir piknikte buluştu.

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Almanya başta olmak üzere İsviçre, Avusturya, Kanada ve ABD’ye Türk doktor akını sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Giderlerse gitsinler” dediği Türk doktorlar, 14 Mayıs seçimlerinden sonra yeni bir rekora imza attı ve sadece 14- 31 Mayıs arasında 144 Türk doktor Almanya’ya gitti.

Bu aynı zamanda, “rekorların da rekoru” oldu ve öncek aylar ortalamasının üç katına ulaştı. Şu anda Almanya’da, Türkiye’den gelmiş 15 bine yakın Türk doktor bulunuyor ve bunların yarıdan çoğu da uzman.

PİKNİKTE BULUŞTULAR
Türk doktorlar, bu yılki geleneksel buluşmasını Hannover kentinde gerçekleştirdi.

Almanya’ya giden Türk doktorlar etkinlikte çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaştı.

Daha önce çeşitli kentlerde buluşan doktorlar, Kuzey Almanya’daki Hannover pikniğini sosyal medyadan, “Giderlerse, gidenler topluluğu” diye paylaştı.

Bu arada Türk doktorlardan sonra Türk hemşireler de Almanya’ya akın etmeye başladı. Özellikle acil servis ve ameliyat hemşireleri şu anda Almanya’da en çok aranan mesleklerden.

DOKTORLAR 5 BİN EURO, HEMŞİRELER 3 BİN 500 EURO KAZANIYOR
Türk hemşireler, A2 ile B2 arasında Almanca bilgisini kanıtlarsa, Almanya’daki bir klinikten iş teklifi alırsa, bununla iş vizesi alıp gidebiliyor.

Almanya’da kliniği olmayan Türk doktorların ortalama aylık brüt maaşı 5000 Euro, hemşirelerin ise yaklaşık 3500 Euro civarında.

Sözcü’nün haberine göre, Almanya’ya giden sağlıkçılar, bir süre sonra ailesini de yanına alabiliyor. Uzmanlık alanlarına ya da işyerine göre yıllık maaşlar 100 bin Euro’ya kadar çıkabiliyor.
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