Samanyolu Haber /Gündem / Krizde son durum: 6 ayda 70 bin işyeri kapandı! /06 Ağustos 2023 13:13

Krizde son durum: 6 ayda 70 bin işyeri kapandı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 2023’ün ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnafın dükkanına kilit vurduğunu söyledi.

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Ekonomik krizin faturası yurttaşa yansımaya devam ediyor. Esnaf krizin altında ezilmeye devam ederken CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, son 6 ayda binlerce esnafın dükkanına kilit vurduğunu açıkladı.

Adana’nın Pozantı ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Huriye Dinç, Akçatekir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Kılınçkaya ile birlikte ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Müzeyyen Şevkin, ekonomik göstergelerin esnafın da yurttaşın da zor durumda olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

70 BİNE YAKIN İŞYERİ KAPANDI
Ekonomik açmazlar, hayat pahalılığı, her gün gelen zamlar, fahiş orandaki vergi artışları nedeniyle yurttaşın adeta perişan olduğunu, esnafın da kepenk kapatmak zorunda kaldığını dile getiren Şevkin, 2023’in ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnafın dükkanına kilit vurduğunu bildirdi.

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