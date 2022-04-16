Samanyolu Haber /Gündem / Bir Rus oligarkın süper yatı daha Türkiye'de /16 Nisan 2022 23:47

Bir Rus oligarkın süper yatı daha Türkiye'de

Oleg Deripaska'ya ait bir yat, Göcek Körfezi'nde görüntülendi

SHABER3.COM

Rus alüminyum işletmesi patronu oligark Oleg Deripaska'ya ait bir yat, Göcek Körfezi'ne ulaştı.

Rus alüminyum devi Rusal'ın patronu Deripaska'ya ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırım uygulandı.

Reuters'ın haberine göre 73 metrelik yat Clio, Muğla'da Göcek sahili açıklarına ulaşırken bir koyda demirledi.

Clio'nun Türkiye sularına gelişi, bu ay İstanbul'da düzenlenen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine katılan Rus milyarder Roman Abramoviç'e bağlı iki süperyatın Türkiye limanlarına demirlemesini takiben geldi.
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