Samanyolu Haber /Gündem / Bir stajyer avukata daha ruhsatı verilmedi /22 Ocak 2020 12:18

Bir stajyer avukata daha ruhsatı verilmedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adil yargılanma şartının olmazsa olmazı mesleğe adım atan stajyer avukatları da "yandaş ve ötekiler" diye tasnif ediyor. En basit eleştiri "terör propagandası" sayılıyor ve stajyer avukatlar hakkında dava açılıyor. Davalarda lehine karar çıksa da avukatlık ruhsatı verilmiyor.

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Hakkında hükmün açıklamasının geri bırakılması (HAGB) kararı olduğu için avukatlık ruhsatı verilmeyen Fatoş Gürbostan'a ilişkin Adalet Bakanlığı gerekçeli kararını açıklandı. 

Kararda Gürbostan’ın “terör örgütü propagandası” suçunu işlediği iddiasıyla hüküm verildiği belirtilerek avukatlığının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

GÜRBOSTAN: KOSKOCA ADALET BAKANLIĞI'NIN ANAYASADAN HABERİ YOK

Fatoş Gürbostan, “Açıkça anayasa madde 38 masumiyet karinesi ihlal ediliyor. Adalet Bakanlığı kanunu hiçe sayarak açıkça suç işliyor. Koskoca Adalet Bakanlığı’nda görevli hâkimlere HAGB’nin sanık hakkında hüküm oluşturmadığını anlatmaya çalışıyoruz.” dedi. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Fatoş Gürbostan’a hakkında “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verildiği için Adalet Bakanlığı tarafından avukatlık ruhsatı verilmiyordu.  

Bakanlığın gerekçeli kararında Gürbostan’nın avukatlık stajını yaptığı, avukatlık için İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından uygun görüldüğü belirtildi. 

Cumhuriyet'in haberine göre kararda, baro ve (TBB) kararına karşın Gürbostan’ın “silahlı terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla 10 ay ceza aldığı belirtildi. 

ADALET BAKANLIĞI: YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR

Kararda, “Verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanmaması ve sanığın belirli bir denetim süresi içinde denetimli serbestliğe tabi tutulması anlamında bulunduğu, genel veya özel af niteliği taşımadığı, mahkemenin söz konusu kararla işten elini çektiği, verilen kararın itiraz kanun yolundan da geçmek suretiyle kesinleştiği, böylece ortada şekli anlamda bir kesin hüküm bulunduğu açıktır. Bu durumda adı geçen kişinin baro levhasına avukat olarak yazılmasına karar verilmesi yerinde görülmemiştir.” denildi.
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