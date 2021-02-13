Samanyolu Haber /Gündem / Biri AKP sözcüsüne gerçekleri anlatsın! /13 Şubat 2021 11:28

Biri AKP sözcüsüne gerçekleri anlatsın!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Avrupa ve Amerika’da artık bilimsel gelişmeler, fikir özgürlüğü yok. Orada faşizan duygular yükselmekte. Oradaki insanlar buraya göç etmekteler” ifadelerini kullandı.

AKP sözcüsü: "Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye göç ediyorlar"

İBB Meclisi’nde Şubat ayının 3. oturumunda konuşan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, ilginç fikirlerini ortaya döktü. 

Gökkuş, “gençlere sorarsanız gençler hep ‘Yurt dışında yaşamak istiyoruz’ derler ama son zamanlarda Amerika ve Avrupa’dan Türkiye’ye insanlar göç ediyor. Gavur aşıklığınız buradan. Onu da izah edeceğim o lafı bana söylediniz. Orada artık bilimsel gelişmeler, fikir özgürlüğü yok. Orada faşizan duygular yükselmekte. Oradaki insanlar buraya göç etmekteler” dedi.

Gökkuş’un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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AKP sözcüsü: "Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye göç ediyorlar"

AKP sözcüsü:

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