Biri AKP sözcüsüne gerçekleri anlatsın!

İBB Meclisi’nde Şubat ayının 3. oturumunda konuşan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, ilginç fikirlerini ortaya döktü.





Gökkuş, “gençlere sorarsanız gençler hep ‘Yurt dışında yaşamak istiyoruz’ derler ama son zamanlarda Amerika ve Avrupa’dan Türkiye’ye insanlar göç ediyor. Gavur aşıklığınız buradan. Onu da izah edeceğim o lafı bana söylediniz. Orada artık bilimsel gelişmeler, fikir özgürlüğü yok. Orada faşizan duygular yükselmekte. Oradaki insanlar buraya göç etmekteler” dedi.







Gökkuş’un sözleri sosyal medyada gündem oldu.



