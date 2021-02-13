Samanyolu Haber /Dünya / Almanya iki ülkeye sınırlarını kapatıyor /13 Şubat 2021 11:33

Almanya iki ülkeye sınırlarını kapatıyor

Almanya, koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Çekya’dan ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere 14 Şubat Pazar gününden itibaren sınırları kapatma kararı aldı.

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Almanya İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin virüsün mutasyona uğrayan türlerine karşı koruma sağlamak amacıyla Çekya ve Tirol bölgesinden gelenlere ülkeye girişi kısıtlamak istediği bildirildi. Açıklamada, bu nedenle İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in 14 Şubat Pazar gününden itibaren sınır kontrollerinin uygulanmasına karar verdiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, Çekya ve Tirol bölgesinin ‘virüs mutasyon bölgesi’ olarak sınıflandırıldığı bilgisini paylaştı. Sözcü, şu anda Alman hükümetinin ülkeye giriş konusunda ilgili ortaklarla, özellikle muhtemel istisnalara ilişkin istişarelerde bulunduğunu kaydetti. Bild gazetesinin haberinde de bu kararla, Çekya ve Tirol bölgesinden tren, uçak veya otomobille Almanya’ya gelmek isteyenler için sınırların kapatılacağı ifade edildi. Haberde, söz konusu bölgelerden gelen Alman vatandaşlarının ülkeye girmek için negatif PCR test sonucunu göstermeleri ve ardından karantinaya girmeleri gerektiği kaydedildi.

YOLCU TAŞIMA YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Almanya, 30 Ocak’tan beri mutasyona uğramış Kovid-19’un yoğun olarak görüldüğü İngiltere, İrlanda, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya’dan uçak, tren, otobüs ve gemilerle yolcu taşınmasına 17 Şubat’a kadar yasak getirmişti. Bu ülkelerin dışında aralarında Zimbabve, Zambiya, Mozambik’in de bulunduğu 7 Afrika ülkesi de ‘virüs mutasyon bölgesi’ olarak tanımlanmıştı. Alman vatandaşları, Almanya’da ikâmet eden yabancılar, transit yolcular, sağlık çalışanları ile malların taşınması, bu yasaktan muaf tutulmuştu.

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